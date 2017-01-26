بوجاد ينضم إلى وادي زم

انضم الحارس محمد بوجاد إلى سريع وادي زم، الممارس بالقسم الثاني، بموجب عقد يمتد لموسمين.

وانضم بوجاد لتداريب فريقه الجديد، الأسبوع الماضي، بعد أن حصل على ترخيص من الجامعة، التي اعتبرته لاعبا حرا، بعد خروجه من قائمة الرجاء لبطولة هذا الموسم.

ويعول بوجاد على صفقة انضمامه إلى وادي زم، لاستعادة بريقه وأجواء المنافسة، بعد أن لازم كرسي الاحتياط لسنوات مع الرجاء.

ويعد بوجاد، المولود في 25 فبراير 1988، منتوجا رجاويا خالصا، تدرج ضمن جميع الفئات العمرية للفريق، قبل أن يبلغ فئة الكبار ويلازم كرسي الاحتياط.

وخاض بوجاد تجربة بشباب الريف الحسيمي، لنصف موسم، قبل أن يعود إلى أحضان فريقه الأم.

ن. ك

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