الخميس 26 يناير 2017
بوليساريو: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي مكسب لنا

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    هنيئا لكم بتندوف
    اي جنوب الجزائر
    وعلى حدود مع المغرب
    ام رجوع المغرب الى افريقيا
    رجوع الاصل الى اصله
    وطرد المتطفلين على المؤسسة
    لان المغرب كان افريقيا و لا يزال افريقيا
    والزيادة من عقل الاحمق
    وجرتومة مضرة بالوضع

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