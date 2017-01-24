الخميس 26 يناير 2017
فضيحة جديدة تهز كأس إفريقيا

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2 تعليقات

  1. 1

    HASSAN

    mahzala oukhra fi botolat kass ifri9ya lil oumam?kayfa youlgha malaab(port jounty ) LA YASLOUH LI IJRAA MOUBARAYAT AL DAWRI WA HOUWA MOURACHAH LI IJRAAA NSF AL NIHAYA.WA ISSA HAYATOU YATI LI BALAD LA TOUJAD FIH MAL IB SALIHA LI MITL HADIHI AL MOUNASABA…

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    HASSAN

    nidaa lil mountakhab al maghribi. yajib an tastafid min tajriba a tounsiya .fariq ihzama bi 2. li 0 amam asinighal. wastaa an yat ahal am ma anta ya mountakhab ya maghribi inhazamta bi 1.li sifr.idan lamajal lak likay ta9oul ay haja .ghayr at ahoul .koun wati9an min 9oudouratik wa amal nasba aynika.al mouroure wa ta ahoul. bi tawfiq

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