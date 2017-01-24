فضيحة جديدة تهز كأس إفريقيا

قالت مصادر صحافية بالغابون، إن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، قررت إلغاء ملعب “بورت جونتي” من جدول مباريات المنافسة القارية، بسبب سوء أرضيته.

وأضافت المصادر نفسها، أن مسؤولي الكونفدرالية، ومنهم الرئيس عيسى حياتو، غضب بشدة وأكد أنه بات من المستحيل إجراء مباريات على أرضية “بورت جونتي”، والتي لعبت فيها مباريات المجموعة الرابعة التي ضمت مصر وغانا وأوغندا ومالي، بسبب حالة العشب التي أصبحت كارثية ورملية.

ووضعت الكونفدرالية في موقف حرج عندما منعت منتخبات المجموعة الرابعة من إجراء تداريبها على أرضية الملعب المذكور، فيما نصحتهم بإجراء تسخينات قبل المباراة في مستودعات الملابس، في سابقة أضرت ب”الكاف”.

وكان من المفروض أن تلعب مباراة ربع النهاية ونصف النهاية على ملعب “بورت جونتي”، غير أن “كاف” ستعلن إقصائها للملعب من المنافسات رسميا اليوم الثلاثاء.

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