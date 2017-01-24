فضيحة جديدة تهز كأس إفريقيا

قالت مصادر صحافية بالغابون، إن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، قررت إلغاء ملعب “بورت جونتي” من جدول مباريات المنافسة القارية، بسبب سوء أرضيته.
وأضافت المصادر نفسها، أن مسؤولي الكونفدرالية، ومنهم الرئيس عيسى حياتو، غضب بشدة وأكد أنه بات من المستحيل إجراء مباريات على أرضية “بورت جونتي”، والتي لعبت فيها مباريات المجموعة الرابعة التي ضمت مصر وغانا وأوغندا ومالي، بسبب حالة العشب التي أصبحت كارثية ورملية.
ووضعت الكونفدرالية في موقف حرج عندما منعت منتخبات المجموعة الرابعة من إجراء تداريبها على أرضية الملعب المذكور، فيما نصحتهم بإجراء تسخينات قبل المباراة في مستودعات الملابس، في سابقة أضرت ب”الكاف”.
وكان من المفروض أن تلعب مباراة ربع النهاية ونصف النهاية على ملعب “بورت جونتي”، غير أن “كاف” ستعلن إقصائها للملعب من المنافسات رسميا اليوم الثلاثاء.
2 تعليقات
HASSAN
mahzala oukhra fi botolat kass ifri9ya lil oumam?kayfa youlgha malaab(port jounty ) LA YASLOUH LI IJRAA MOUBARAYAT AL DAWRI WA HOUWA MOURACHAH LI IJRAAA NSF AL NIHAYA.WA ISSA HAYATOU YATI LI BALAD LA TOUJAD FIH MAL IB SALIHA LI MITL HADIHI AL MOUNASABA…
HASSAN
nidaa lil mountakhab al maghribi. yajib an tastafid min tajriba a tounsiya .fariq ihzama bi 2. li 0 amam asinighal. wastaa an yat ahal am ma anta ya mountakhab ya maghribi inhazamta bi 1.li sifr.idan lamajal lak likay ta9oul ay haja .ghayr at ahoul .koun wati9an min 9oudouratik wa amal nasba aynika.al mouroure wa ta ahoul. bi tawfiq