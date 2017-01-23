أخبار مثيرة على جريدة الصباح غدا

تقرؤون في جريدة الصباح، عدد غد الثلاثاء، جديد حكومة عبد الإله بنكيران، إذ يبدو أن المشاورات ستستمر إلى غاية أبريل، في غياب عرض جديد من رئيس الحكومة المعين لعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في انتظار مؤتمر الاستقلال.

وفي خبر آخر، “تفكيك شبكة للسطو على عقارات الدولة”، يتزعمها رجل أعمال ومتقاعد من البحرية الملكية وتزوير عقد بيع عقار بعين الذئاب أطاح بها.

وفي الصفحة الأولى، تقرؤون “ولد الرشيد ينقلب على شباط”، إذ رفض المزايدة بالقضية الوطنية ونفى أن يكون هناك من هو أكثر وطنية من الملك.

وفي خبر آخر، “800 مذكرة بحث في حق ضحايا “مقاولتي”، إذ أن المقاولون يطالبون بفتح تحقيق نزيه حول أسباب فشل البرنامج.

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