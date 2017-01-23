عصابة تشرمل سفير ألمانيا بسلا

قالت جريدة الصباح، إن “سلا، شهدت أمس (الأحد)، حالة استنفار أمني قصوى في صفوف المراكز الترابية التابعة للدرك الملكي بالمدينة، وكذا مصالح الأمن الإقليمي، فور توصل العمالة بإشعار من جهات عليا بأن عصابة هاجمت السفير الألماني على مستوى شاطئ الأمم، ضواحي جماعة “بوقنادل”، دفعت بالعامل إلى الانتقال إلى مسرح الحادث، والإشراف على الحملات التي قادتها أجهزة أمنية مشتركة، أسفرت عن إيقاف ثلاثة متهمين”.

وأضافت الجريدة، الصادرة غدا الثلاثاء، إن “عناصر الأبحاث الدركية استطاعت، في ظرف وجيز، إيقاف المتورطين في الحادث، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، واستمعت الضابطة القضائية بـ “بوقنادل” إلى السفير الألماني بالمملكة، في محاضر رسمية حول واقعة مهاجمته بالشاطئ، سالف الذكر، وسلبه أغراضه تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ويتعلق الأمر بهاتف محمول ومبلغ مالي لم يعد يتذكر قيمته بالعملة المغربية”.

“واستنادا إلى المصدر نفسه، اعترف المتورطون الثلاثة بأنهم يشكلون عصابة وترصدوا للمسؤول الدبلوماسي بشاطئ الأمم ونسقوا بينهم. وبعدما استولوا على هاتفه المحمول، لاذوا بالفرار نحو منطقة أولاد اسبيطة بين جماعتي سيدي الطيبي، التابعة لنفوذ القنيطرة، وسيدي “بوقنادل”، التابعة إداريا لعمالة سلا. وحسب ما استقته “الصباح” من معطيات، ساعد ضباط من الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا، وكذا مفوضية أمن العيايدة عناصر الدرك الملكي في البحث عن المتورطين”، تضيف الجريدة.

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