بوليساريو: نملك صواريخ قادرة على ضرب عمق المغرب

قالت جريدة الصباح الصادرة غدا الثلاثاء، إن “عبد الله لحبيب، الذي يحمل حقيبة ما يسمى وزارة الدفاع في بوليساريو”، كشف أن الجبهة أصبحت تتوفر على صواريخ بعيدة المدى قادرة على الضرب في عمق المغرب، في إشارة إلى أن حربا وشيكة على المغرب لن تقتصر على الشريط الحدودي في الكركرات، بعد ما منحت الجزائر للانفصاليين معدات عسكرية يمكن أن تهدد المناطق الداخلية للمملكة”.

وأضافت الجريدة أن لحبيب قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية البرتغالية، إن “قيادة الجبهة مستعدة لكافة الاحتمالات وأنها تملك من الإمكانيات العسكرية الذاتية ما يجعلها قادرة على مواجهة الجيش المغربي، ملوحا بحرب وشيكة مع المغرب “لن تقتصر على منطقة الكركارات والشريط الحدودي فقط بل ستصل إلى مناطق موجودة في قلب المغرب”.

“وتزامنت التصريحات المثيرة لقائد ميليشيات بوليساريو مع إنهاء المغرب آخر ترتيباته للعودة إلى المنتظم القاري، إذ صادق البرلمان بإجماع أعضاء مجلسيه، بحر الأسبوع الماضي، على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وذلك في خطوة مهمة تؤكد عزم المغرب الراسخ استعادة مكانه الطبيعي ضمن أسرته المؤسسية الإفريقية.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، تطرق صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى بعض الجوانب المرتبطة باستئناف المغرب لحضوره داخل الأسرةة المؤسسية القارية، مبرزا أن إرادة الملك المستندة إلى الحكمة والتبصر المعهودين لدى جلالته، ارتأت أن الوقت حان لاستعادة المغرب لمكانه داخل أسرته المؤسسية القارية عبر الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي”، تضيف الجريدة.

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