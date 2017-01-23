مواجهات جديدة بين الجيش الجزائري وإرهابيين

قالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن الجيش الجزائري اشتبك أمس الأحد، مع إرهابيين في بومرداس وتيزي وزو وبجاية.

وتمكن الجيش الجزائري، حسب المصادر نفسها، من تدمير مخبأ للارهابيين، وحجز أربع قذائف هاون وكمية من المواد المتفجرة، فيما تم توقيف ثلاثة عناصر إرهابية.

وقال بلاغ لوزارة الدفاع الوطني، إنه “في اطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، مخبأ للارهابيين وأربع قذائف هاون وكمية من المواد المتفجرة، فيما تم توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليات منفصلة نفذتها بكل من بومرداس وتيزي وزو وبجاية”.

وتعيش الجزائر صراعات قوية في الفترة الأخيرة مع الإرهابيين، في عدة مناطق، إذ اعتقل بعضهم وحجز الجيش المحلي أسلحة ثقيلة كثيرة.

وقالت تقارير أمنية، إن الإرهابيين سيطوا على جنوب الجزائر، إذ يحاول الجيش استعادة سيطرته عليها منذ مدة.

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