ترامب يبدأ مشاورات نقل سفارة إسرائيل إلى القدس

قال البيت الأبيض أمس الأحد، إنه في المراحل المبكرة من المحادثات المتعلقة بتعهد الرئيس دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وهي الخطوة التي أثارت غضب الفلسطينيين.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان “نحن في المراحل المبكرة جدا من مناقشة هذا الأمر.”

وتوجد السفارة الأمريكية في تل أبيب مثل معظم البعثات الدبلوماسية، وتزعم إسرائيل أن القدس عاصمتها الأبدية، لكن الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة لدولتهم المستقبلية. وللجانبين دوافع دينية وتاريخية وسياسية.

وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية في عام 2016 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأي قرار لتغيير الوضع القائم للقدس، سيؤدي لاندلاع احتجاجات في دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثل السعودية والأردن ومصر.

وجاء إعلان البيت الأبيض بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع عاهل الأردن الملك عبد الله في عمان لمناقشة مسألة نقل السفارة.

وقال عباس في وقت سابق إن عملية السلام قد تنهار إذا نفذ ترامب خطته.

وأضاف “نحن قلنا للسيد ترامب نتمنى ألا ينقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لأن القدس من وجهة نظر إسرائيل مدينة موحدة، وهذا غير صحيح طبعا غير قانوني. وبالتالي في أي مكان ينقل السفارة ينقلها سابقا لكل ما يمكن أن يحصل في المستقبل يعني يعطل عملية السلام ولذلك نتمنى أن يوقف هذا وأن تبدأ المفاوضات على أساس الشرعية الدولية.”

ووافق الكونغرس الأمريكي على قانون في عام 1995 يصف القدس بأنها عاصمة إسرائيل، ويقول إنها لا ينبغي أن تقسم لكن الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين استخدموا سلطاتهم في السياسة الخارجية، لإبقاء السفارة في تل أبيب ودعم المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن وضع القدس.

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