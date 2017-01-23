مصر تبدأ تحركاتها الرافضة لعودة المغرب لإفريقيا

بدأت مصر تحركاتها في دواليب الاتحاد الإفريقي، استعدادا للقمة المقررة بعد أيام في أديس أبابا الإثيوبية.

وشارك السفير المصري أمجد عبد الغفار في اجتماعات تحضيرية للقمة، اليوم الاثنين، تطرقت للنقاط المدرجة في قمة هذه السنة، أبرزها طلب انضمام المغرب إلى الاتحاد القاري.

وكثفت القاهرة تحركاتها الحثيثة أخيرا، من أجل عرقلة الترتيبات الأخيرة لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعدما كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الرئيس السيسي متوجس من تنامي نفوذ الرباط والرياض في مجال مصر الحيوي.

وقال أحد أعضاء الوفد المصري الحاضر في إثيوبيا، إن قمة هذه السنة مهمة جدا، إذ ستتدارس عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية، ثم قضايا الأمن والإرهاب في القارة، فيما سينتخب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن ترفض مصر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، رفقة عدد قليل من الدول، مثل أنغولا وكينيا والجزائر وجنوب إفريقيا.

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