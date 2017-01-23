حزب إسباني يعلن دعمه البوليساريو

أثار حزب بوديموس الإسباني، جدلا كبيرا بعدما قال إنه يدعم انفصال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقالت بعض وسائل الإعلام الإسبانية، إن اجتماعا عقده الحزب في تينيريفي نهاية الأسبوع الماضي، حضره بعض المسؤولين في جبهة بوليساريو الانفصالية، تم التأكيد خلاله على دعم الحزب لأطروحة الجبهة الانفصالية، عكس إجماع الرأي العام السياسي والوطني الإسباني.

وكسب بوديموس عدة أصوات غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة في إسبانيا، إذ حل ثانيا أمام مفاجأة الجميع.

ويحاول موالون للجبهة الانفصالية، التأثير على الرأي السياسي في إسبانيا، لدعم فكرة الانفصال، علما أن الرأي الإسباني الرسمي معارض لفكرة ميليشيات بوليساريو.

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