البشير عبدو: لمجرد سيغادر السجن قريبا

قال البشير عبدو، أبو المغني المغربي سعد لمجرد، إن عائلته تنتظر فقط إنهاء بعض الإجراءات القانونية، ليخرج ابنها من السجن.

وأضاف البشير عبدو، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سعد سيغادر السجن بباريس قريبا، بعد نهاية بعض الإجراءات القانونية الضرورية.

ورفض أبو سعد لمجرد، ترويج البعض لإشاعات لا أساس لها من الصحة، مبرزا أن أغلب الأخبار لا علاقة لها بالواقع.

وقال البشير عبدو، “سعد ولله الحمد بصحة وعافية فقط يعيش الملل لأنه لم يعتد على مثل هذه المحنة القاسية داخل هذه المؤسسة السجنية وزيارتنا له مستمرة”.

وأضاف “ننتظر فقط إنهاء الإجراءات القانونية التي تتطلب بعض الوقت حينها سيعود لجمهوره بمعنويات مرتفعة إنشاء الله… نحن دائما في أمس الحاجة للمزيد من دعواتكم بالفرج القريب إن شاء الله”.

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