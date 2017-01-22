الثلاثاء 24 يناير 2017
البشير عبدو: لمجرد سيغادر السجن قريبا

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2 تعليقات

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    driss

    lamjarred va quitter la prison après 8 mois de détentions pas un jour avant mais pas pour rentrer au Maroc, mais sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique dans le pied dans une résidence surveiller jusqu’à son procès c’est la loi et ca va se passer comme ça alors ce n’est pas la peine de rêvé

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    driss

    croyez moi a moi et pas au père de saad lamjarrad

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