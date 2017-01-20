مصر تصدم المغرب مجددا وترفض عودته للاتحاد الإفريقي

قالت جريدة الصباح، إن “القاهرة كثفت تحركاتها الحثيثة من أجل عرقلة الترتيبات الأخيرة لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في قمته المنتظرة نهاية الأسبوع المقبل، إذ كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الجمهورية الشقيقة متوجسة من تنامي نفوذ الرباط والرياض في مجالها الحيوي”.
وأضافت الجريدة الصادرة نهاية الأسبوع، أن “مصر ستكون في قائمة الدول القليلة الرافضة للمصادقة على عودة المغرب في القمة الإفريقية المقبلة، لأنها ترفض أن تصل دائرة التوسع الاقتصادي إلى دول جوارها خاصة إثيوبيا التي ينتظر أن يحل بها الملك في زيارة رسمية هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين، مسجلة أن عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، يهدف من وراء ذلك الضغط على دول الخليج وثنيها عن اعتماد المغرب صلة وصل مع إفريقيا، خاصة في ما يتعلق باستثماراتها وسياساتها الأمنية والدبلوماسية”.
“وتتخوف القاهرة من أن تتسبب مشاريع المغرب والسعودية في حوض النيل من عزلها في المنطقة، إذ أطلقت الرياض مشاريع زراعية في إثيوبيا بالتوازي مع إنشاء المجمع المغربي لإنتاج الأسمدة الزراعية باستثمار قيمته مليارا يورو على خمس سنوات، والذي من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي لإثيوبيا بحلول 2025. وزادت الأمم المتحدة من تخوفات الدول المنافسة للمغرب عندما أكدت بروزه قوة اقتصادية كبرى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بالتوازي مع عودته المرتقبة إلى الاتحاد القاري، مشيرة إلى الحملة التي تقوم بها الرباط سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي قبيل القمة المقبلة للمنتظم الإفريقي المرتقبة متم يناير الجاري بأديس أبابا، في إثيوبيا”، تضيف الجريدة.
وتجدون تفاصيل جديدة في عدد الصباح لنهاية الأسبوع.
4 تعليقات
roche
انا اظن ان كانت تظن مصر انها دولة قوية
استراتجيا و اقتصاديا
فما سيضرها رجوع المغرب الى مكانه الاصلي
اقول الاصلي
لا مفر منه
الا ادا كان هناك سبب
الغيرة او االحسد او اهداف اخرى غير اقتصادية
ولهدا رفدها او قبولها يعنيها هي
ستعطي صورة واضحة لسمعتها
اما ان كان المشكل اقتصاديا
فعليها المشاركة بسهولة
لا بعنتتة
ولهدا لمادا التستر باشياء غير واقعية
والعالم يراقب و يخرج الاعدء الحقيقيين من وراء الستار
stouph
بعض الانقلابيين لا يعرفون لا سياسة ولا الاقتصاد
والمغرب اكبار منكم ومن امثلاكم ياعصابة لعسكر جوعتم لشعب لمصري لمسكين
المغرب سيطر علي افريقية من شمال الي لجنوب ومن شرق الي لغرب اقتصاديا ولا نحتاج لا سعودية لشقيقة ولا غيرها
الافاريق هم من يطلبون لمساعدة من لمغرب في جميع لمجالات وجميع مشاريع لمغرب في افريقية ناجحة ولحمد الله
samir
sisi is not egypt. most egyptien are with morocco. Sisi must get down by force he is a terrorist
نورالدين
هناك حاجة لدولة كمصر أن تفكر مليا وبعقلانية أن الادوار في العالم قد تغيرت بتغيير المناخ الاقتصادي العالمي. ولمصر حاجة في ان يكون المغرب المعتدل في سياسته دورا محوريا بين الدول الافريقية والدول الخليجية التي تعول كثيرا على المغرب للعمل سويا في تحسين اقتصاديات هذه الدول . لقد تركنا لمصر المجال مفتوحا مع كل الدول الافريقية ولم تقوم بأي شيء بل تعاظمت المشاكل الاقتصادية وتعاظمت الهجرة نحو الشمال وتعاظم الظلم في كل الدول الافريقية. فشباب افريقيا يحتاج إلى الصحة والتعليم و الزراعة ولا يحتاج إلى المساعدات حسب بارومتر العلاقات الدولية فثارة سيئة وثارة أسوء. إن المغرب توجه لهذه الدول لا للهيمنة ولا للمنفعة المطلقة .بل للمشاركة.