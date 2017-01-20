الثلاثاء 24 يناير 2017
مصر تصدم المغرب مجددا وترفض عودته للاتحاد الإفريقي

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4 تعليقات

  1. 1

    roche

    انا اظن ان كانت تظن مصر انها دولة قوية
    استراتجيا و اقتصاديا
    فما سيضرها رجوع المغرب الى مكانه الاصلي
    اقول الاصلي
    لا مفر منه
    الا ادا كان هناك سبب
    الغيرة او االحسد او اهداف اخرى غير اقتصادية
    ولهدا رفدها او قبولها يعنيها هي
    ستعطي صورة واضحة لسمعتها
    اما ان كان المشكل اقتصاديا
    فعليها المشاركة بسهولة
    لا بعنتتة
    ولهدا لمادا التستر باشياء غير واقعية
    والعالم يراقب و يخرج الاعدء الحقيقيين من وراء الستار

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  2. 2

    stouph

    بعض الانقلابيين لا يعرفون لا سياسة ولا الاقتصاد
    والمغرب اكبار منكم ومن امثلاكم ياعصابة لعسكر جوعتم لشعب لمصري لمسكين
    المغرب سيطر علي افريقية من شمال الي لجنوب ومن شرق الي لغرب اقتصاديا ولا نحتاج لا سعودية لشقيقة ولا غيرها
    الافاريق هم من يطلبون لمساعدة من لمغرب في جميع لمجالات وجميع مشاريع لمغرب في افريقية ناجحة ولحمد الله

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  3. 3

    samir

    sisi is not egypt. most egyptien are with morocco. Sisi must get down by force he is a terrorist

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  4. 4

    نورالدين

    هناك حاجة لدولة كمصر أن تفكر مليا وبعقلانية أن الادوار في العالم قد تغيرت بتغيير المناخ الاقتصادي العالمي. ولمصر حاجة في ان يكون المغرب المعتدل في سياسته دورا محوريا بين الدول الافريقية والدول الخليجية التي تعول كثيرا على المغرب للعمل سويا في تحسين اقتصاديات هذه الدول . لقد تركنا لمصر المجال مفتوحا مع كل الدول الافريقية ولم تقوم بأي شيء بل تعاظمت المشاكل الاقتصادية وتعاظمت الهجرة نحو الشمال وتعاظم الظلم في كل الدول الافريقية. فشباب افريقيا يحتاج إلى الصحة والتعليم و الزراعة ولا يحتاج إلى المساعدات حسب بارومتر العلاقات الدولية فثارة سيئة وثارة أسوء. إن المغرب توجه لهذه الدول لا للهيمنة ولا للمنفعة المطلقة .بل للمشاركة.

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