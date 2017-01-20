سلاح الجو المغربي السادس عربيا

نشرت قناة “روسيا اليوم”، تقريرا قبل قليل، قالت فيه إن سلاح الجو المغربي يعتبر السادس عربيا.

وقالت القناة الروسية، بناء على تقرير أنجزته شركة “غلوبال فاير باور”، إن الولايات المتحدة تتوفر على أقوى سلاح جو، بما مجموعه 13444 طائرة، متبوعة بروسيا (3547 طائرة)، ثم الصين ب2942 طائرة.

عربيا، تتقدم مصر الترتيب بما مجموعه 1133 طائرة، ثم السعودية ب722 طائرة، والإمارات ثالثة ب 515 طائرة، ثم سوريا ب 461 طائرة، والجزائر ب 451 ثم المغرب ب 282 طائرة.

وجدد المغرب في الفترة الأخيرة أسطوله الجوي، باقتناء طائرات جد متطورة من أمريكا وروسيا وفرنسا.

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