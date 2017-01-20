التضخم يتراجع في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمملكة تراجع إلى 1.6 في المئة في دجنبر من 1.9 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني بسبب تباطؤ الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية.

وتراجع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.7 في المئة في عام حتى دجنبر انخفاضا من 1.3 في المئة في نونبر. ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية إلى 2.7 في المئة من 2.8 في المئة في الشهر السابق.

وقالت المندوبية إن تكلفة الاتصالات تراجعت 0.2 في المئة لكن أسعار الفنادق والمطاعم زادت 2.5 في المئة. ولم تفصح المندوبية عن المزيد من التفاصيل.

وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 في المئة في دجنبر من 0.3 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني حيث هبط التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 0.2 في المئة من 0.7 في المئة.

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