آخر أخبار المنتخب قبل مباراة طوغو بساعات

علم الصباح أن هيرفي رينار، الناخب الوطني، قرر عقد اجتماع مع اللاعبين، قبل مباراة المنتخب أمام طوغو مساء اليوم الجمعة بثلاث ساعات.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل تحفيز اللاعبين على بذل المزيد من الجهد، لتحقيق فوز هو الكفيل للمحافظة على حظوظ الأسود في بلوغ الدور الثاني من المنافسة القارية.

وأجرى لاعبو المنتخب آخر حصة تدريبية أمس الخميس، فيما سيجرون حصة لإزالة العياء اليوم الجمعة، قبل خوض المباراة في الساعة السابعة بالتوقيت المغربي، بملعب أوييم.

وتلقى الأسود تشجيعات قوية من الجماهير المغربية، التي حضرت الحصة التدريبية الأخيرة للأسود.

ومن المقرر أن يعتمد رينار على يوسف العربي ويوسف النصيري أساسيين، فيما سيلعب بخطة هجومية كما تبين في الحصص التدريبية، بغرض تحقيق الفوز، لأنه الحل الوحيد للبقاء في المنافسة، بعد الهزيمة أمام الكونغو في المباراة الأولى بهدف لصفر.

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