الثلاثاء 24 يناير 2017
جطو يفضح تلاعبات بشركة الهندسة السياحية

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1 تعليق

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    نورالدين

    إذا افتحصنا السير لذاتية لمن هم على رأس ههذه المكاتب فسنجد جلهم لا يمتون بصلة بالهندسة السياحية أو بالسياحة. فاهل الاختصاص المغاربة إما عاطلين عن العمل أو خارج الوطن يعملون في صمت وجدية في بيئة عملية تقدر عطائاتهم. يعوز في قلبي عندما أزور بلدي المغرب وأرى أن سياحتنا لم تدخل التنافسية العالمية حسب توجيهات صاحب الجلالة، حيث ضلت نمطية وعشوائية وغير مأطرة ولم تقدم خلا الاعوام الماضية ما يخرجها من نمطيتها لتنافس وتقدم الاحسن. مع كل الاسف

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