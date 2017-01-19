الأحد 22 يناير 2017
بنكيران يتجه إلى إعلان حكومة أقلية

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1 تعليق

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    جمال المغرب

    السلام :
    نستغرب كثيرا على نوع التعامل مع نتيجة الانتخابات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات
    الاخيرة والتي ضرب بها على عرض الحاءط بالطريقة التي استولى حزب الاتحاد الاشتراكي على رءساة البرلمان الدي فقد كثيرا في الاتخابات بطريقة غير مقبولة لسبب عدم احترام اختيار المواطنين المغاربة ، لانه اصبح يموت كالدولة العجوز ايضا ، ولهدا استعمل الطريقة العشواءية ولم يحثرم كدلك
    الديمقراطية.

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