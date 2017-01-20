الألفة وليساسفة و”المقيليبة” خارج الحضارة

أحياء نبتت بالصدفة دون طرق ومرافق عمومية تضبط قوانينها مافيا العشوائي

“لا صحة لا تعليم” مقولة يرددها الساخطون على الوضع الذي تعيشه أكبر مدينة في المغرب، فتحسين وتجويد واقع الصحة والتعليم والنقل مرهون بمدى استيعاب منتخبي المنطقة والسلطات المحلية للظروف المزرية التي يتخبط فيها المنتمون للحي الحسني والألفة وليساسفة والمقيليبة.

رغم أن دائرة الحي الحسني تشهد بعض التغييرات الإيجابية التي تروم تحسين الحياة اليومية لسكانها إلا أنه رغم هذا يبقى السكان في أمس الحاجة إلى مشاريع جديدة من قبيل فتح مصالح جديدة للمستعجلات لتخفيف العبء على المواطنين جراء التنقل إلى المستشفيات التي تتمركز بوسط المدينة، وتدارك نقص الموارد البشرية واللوجيسيتكية بمستشفى الحسني الذي تنطبق عليه مقولة “الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود”.

وليس هذا فحسب فالمنطقة تعاني مشكلا كبيرا في مجال النقل الحضري الذي يعرف نقصا حادا في وسائله المسخرة لخدمة سكان المنطقة، وهو ما أصبح يشكل عائقا كبيرا لقضاء حوائجهم ومصالحهم الحيوية، إضافة إلى الاختناق المروري الذي يجعل التفكير بالمرور ببعض الشوارع خاصة شوارع ابن سينا وأفغانستان ويعقوب المنصور والفردوس والكليات وطريق الجديدة كابوسا يقض مضجع صاحبه عند كل محاولة.

وأثارت ظاهرة احتلال الملك العمومي بالأحياء المشكلة لدائرة الحي الحسني العديد من المشاكل ما بين المستفيدين و المتضررين من هذا الاستغلال غير القانوني، ما جعل الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي و المحلات التجارية.

والمتمعن لاحتلال الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم الذين اختاروا تثبيت الكراسي فوق الرصيف الخاص بالراجلين، إضافة إلى أكوام السلع التابعة للمحلات التجارية، يطرح سؤال ازدواجية المواقف إزاء محاربة الملك العمومي، فهناك من يتساءل لماذا السلطات تحارب الباعة المتجولين، بينما تغض الطرف عن المحلات التجارية والمقاهي؟.

زائر حي “المقيليبة” لا بد أن يصعق بما شاهدته عيناه، كيف لا وهو يفتقد إلى أبسط مقومات العيش الكريم من بينها قنوات صرف المياه القذرة عبر الأحياء وقنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وتوفير مواد التطهير بصفة دائمة والمعالجة المستمرة لجميع خزانات ونقاط الماء الموجودة عبر هذا الحي الذي ما زال يحمل صفة “دوار”.

وتظل المعاناة الحقيقية لهذا الحي، النقص الفادح في المياه الصالحة للشرب إذ يلجأ سكانه إلى الاستعانة بما يطلق عليه «السقايات» للتزود بالماء مستعملين في ذلك وسائل تقليدية، إضافة إلى ذلك ما زال الحي يفتقد إلى شبكة الصرف الصحي التي تصب معظمها في حفر قريبة من البيوت.

كما أن أغلب وضعية شبكة الطرقات الحضرية توجد في حالة متردية غير صالحة للاستعمال إذ تظل غير معبدة و تحتاج إلى تزفيت، والتي تتحول إلى برك مائية وأوحال عند تساقط الأمطار، الأمر الذي يجعل السكان يجدون صعوبة كبيرة في التنقل من وإلى مقرات سكنهم أثناء خروجهم لقضاء حوائجهم.

انتشار العمارات السكنية المهددة بالانهيار، وقلة مراكن السيارات في ظل اتساع ظاهرة المواقف الفوضوية، وأزمة السكن، والطرقات المهترئة، والإضاءة الباهتة في بعض أحياء الحي الحسني، وقلة الفضاءات والمرافق العمومية، وتراجع المساحات الخضراء أمام انتشار المشاريع الإسمنتية بفعل مشكل التوسع العشوائي للنسيج العمراني، إضافة إلى المزابل، والتلوث البيئي، وتدني مشكل النقل العمومي، واقع يمكن جمعه ليعطينا لوحة مشكلة تحت عنوان “الفوضى”.

أجمع عدد من سكان الحي الحسني والألفة وليساسفة والمقيليبة أنه على المسؤولين وضع مخطط استعجالي يصحح الاختلالات التي تعيش على وقعها العاصمة الاقتصادية، ويقوم بنشر ثقافة المدينة والسلوك الحضاري والتعايش واحترام الآخر وتحسين مستوى عيش الأفراد والجماعات، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للنهوض بالبيضاء، حتى يتم تصحيح الصورة السوداوية التي كونها السكان عن مدينتهم.

وأضاف سكان أحياء الحي الحسني في تصريحات ل”الصباح”، أن المشاريع الجديدة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية يجب أن تكون إيجابية وفعالة، لا مجرد ديكور للتباهي، مشيرين إلى أن “الطرامواي”، وإعادة تهيئة الساحل، وتوسيع الطريق السيار البيضاء الرباط، وإنشاء الطرق والمدارات الجديدة الداخلية، وتدشين أكبر مركز تجاري بإفريقيا، وكاميرات المراقبة، وغيرها من المشاريع الكبرى، يجب أن تعود بالفائدة على المدينة والمقيمين بها، وإن تحقق ذلك فستكون للبيضاويين مدينة يفتخرون بها عوض البكاء على أطلالها وأيامها الغابرة.

ومن خلال رحلة المعاينة التي قام بها طاقم «الصباح» يمكن استنتاج أن ما تعرفه أحياء الحي الحسني إحدى أكبر الدوائر بالبيضاء من مظاهر الفوضى والتسيب في جميع المجالات وتردي مستوى خدماتها الذي ينعكس سلبا على حياة سكانها، يجعل من إمكانية جعل البيضاء مدينة ميتروبولية حلما مؤجلا إلى ما لا نهاية.

محمد بها

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