اعتصام طبيبة بالفنيدق

تخوض طبيبة، بمصلحة التجهيزات والعلاجات المتنقلة، بإقليم المضيق الفنيدق، اعتصاما مفتوحا أمام المصلحة نفسها، منذ الاثنين الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، «مضايقات» و»إهانة» من أحد مسؤولي المصلحة.

وانضم إلى الطبيبة موظفون آخرون، للتعبير عن تضامنهم معها، بعد التضييق عليها انتقاما منها، تقول النقابة الصحية نفسها، على توجيه شكاية ضده.

ومنع المسؤول نفسه الطبيبة من استرجاع أغراضها الشخصية، بعد أن أمر بإغلاق المصلحة في وجهها، قبل أن يتقدم وكيل الملك للأمر بالسماح لها باستعادة أغراضها الشخصية.

وعبرت النقابة نفسها عن تضامنها مع الطبيبة، معتبرة أن ما تعرضت له «شطط في استعمال السلطة الإدارية»، مضيفة أن كل ذلك يحدث أمام أنظار مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالإقليم، محملة المندوبة الإقليمية للصحة والمدير الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووزارة الصحة مسؤولية «التجاوزات» الصادرة عن مسؤول المصلحة.

وقالت النقابة إنها ترفض ما وصفته ب»التعامل غير المسؤول» للمشتكى به، واستعلائه على الطبيبة دون اللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية التي يخولها له القانون في حال ارتكبت الطبيبة أي مخالفة إدارية، عوض إغلاق باب المصلحة في وجهها ومنعها من الدخول.

ض.ز

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