بث مباشر كأس إفريقيا 2017 .. آخر مباريات المجموعة الثانية

هناك توجس مشترك لدى أغلب المغاربة بأن الأمور تعود، تدريجيا، إلى الوراء، أو على الأقل، لا تتقدم كما ينبغي. هذا الإحساس تعكسه، كل يوم، حالة التجمد التي تسري في أوصال البلد، ليس فقط بسبب موجة قاسية من البرد والصقيع والثلوج و»الجريحة»، لكن بسبب تقلبات «اختيارات» وسوء أحوال... اقرأ المزيد