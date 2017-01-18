الخميس 19 يناير 2017
لجنة الخارجية تصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

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1 تعليق

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    ولد علي

    هذه مفاتيح تشرع أبواب منظمة الاتحاد الإفريقي أمام المغرب
    المغرب سيرجع مقعده في الاتحاد الافريقي ويعتبر ان البوليزاريو غير موجود في هذ الاتحاد
    وان كان له مقعد بسبب وظروف يعرفها الجميع ف مقعده غير قانوني وغير شرعي اصلا اذن المغرب يعترف بماذا مادام البوليزاريو غير موجود في هذه المنظمة ولا حق له في الانظمام اليها لانها لاتمثل لا ارض ولا شعب ولا شيئ

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