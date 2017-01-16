هذا ما قاله رينار بعد الهزيمة أمام الكونغو

قال هيرفي رينار، مدرب المنتخب الوطني، إن “الأسود لم يخسروا كل شيء وعليهم تقديم مستوى أفضل في المباريات المقبلة”، وذلك بعد هزيمة المنتخب أمام الكونغو بهدف لصفر قبل قليل، في أول مباراة في كأس إفريقيا 2017.

وأضاف رينار في تصريح بعد المباراة، “لم نسجل الفرص التي أتيحت لنا وعلينا تقبل ذلك. لم نكن في المستوى امام المرمى”.

وأبرز رينار “نعلم أن انتظارات الجمهور المغربي كبيرة، وبالتالي فعلينا تحسين مستوانا في المباراة المقبلة. أنا لست سعيد بتضييع الفرص الكثيرة، وعلينا تصحيح ذلك”.

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