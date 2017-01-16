الخميس 19 يناير 2017
هذا ما قاله رينار بعد الهزيمة أمام الكونغو

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2 تعليقات

  1. 1

    عزيز

    خليو الراجل ايخدم شغلو…عندنا 4 ديال الاصابات شنو بغيتو…

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  2. 2

    عزيز

    الخطاء الوحيد اليدار رونار هو ماداش زياش…ولكن عالعموم المنتخب لاباس به…

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