الخميس 19 يناير 2017
المنتخب ينهزم أمام الكونغو رغم السيطرة

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1 تعليق

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    driss

    l’état Marocain est en train de gaspiller beaucoup d’argent pour un entraineur qui vaut pas la peine il faut mieux penser a un entraineur national , je suis sur qu’ avec zaki ce match été gagné a 100 % alors arrêtons de gaspiller l’argent des marocains pour un entraineur qui va même pas ramener les lions au quart de final

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