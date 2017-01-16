المنتخب ينهزم أمام الكونغو رغم السيطرة

انهزم المنتخب الوطني الأول قبل قليل، بهدف مباغث أمام الكونغو الديمقراطية، برسم الجولة الأولى من المجموعة 3 من كأس إفريقيا 2017.

ورغم السيطرة في جل أطوار المباراة، لم يتمكن المنتخب من الوصول إلى مرمى الكونغوليين، فيما تمكن المهاجم كاجي من التسجيل في مرمى الأسود في الدقيقة 55 بعد خطأ من الحارس منير المحمدي.

وفاجأ الناخب الوطني هيرفي رينار الجمهور بإقحام لاعبين لم يعتمد عليهم في المباريات الإعدادية والرسمية الأخيرة، مثل عزيز بوحدوز ومهدي كارسيلا.

وسيكون على المنتخب الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام طوغو وكوت ديفوار، اللذين تعادلا دون أهداف عصر اليوم.

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