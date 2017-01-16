بادرة خيرية من جمعية بلادي اتجاه سكان أزيلال

نظمت جمعية ملتقى بْلادي للمواطنة، تحت إشراف عمالة إقليم أزيلال، أخيرا، قافلة تضامنية اجتماعية لفائدة عدد من المؤسسات الاجتماعية والإيواء التابعة للإقليم، وذلك في إطار البرنامج الاجتماعي للجمعية برسم سنة 2017.

وهمت هذه القافلة التضامنية، التي حضرها عامل الإقليم، توزيع مساعدات غذائية وأفرشة وأغطية وملابس لفائدة ساكنة أحد دواوير المنطقة، إلى جانب استفادة نزيلات دور الطالبة واويزغت، وأزيلال 1 و2.

وتهدف جمعية ملتقى بْلادي للمواطنة، حسب حكيمة مزيان، منسقة القافلة، من خلال هذه العملية التضامنية إلى التخفيف من معاناة ساكنة هاته المناطق في مواجهة موجة البرد القارس الذي يفاقم ظروف العيش القاسية، خلال هذه الفترة من السنة، وكذا ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين فئات المجتمع وإحياء جسور التواصل مع ساكنة المناطق الجبلية النائية، مضيفة أنها تأتي بعدما نظمت الجمعية في شهر دجنبر الماضي، قافلة مماثلة بإقليم خنيفرة، وقبلها قافلة طبية متعددة التخصصات بدواوير تابعة لإقليم تاونات، وذلك سعيا منها إلى تقريب الخدمات الاجتماعية من ساكنة المناطق النائية، مبرزة أن ملتقى بْلادي للمواطنة، دأبت منذ تأسيسها سنة 2008، على تنظيم سلسلة من القوافل الطبية والتضامنية بعدد من جهات المملكة.

وعرفت هذه القافلة التضامنية، التي أقيمت بدعم من القطاع الخاص وعدد من المحسنين، توزيع أكثر من 700 كيلوغرام من الأرز، و500 كيلو غرام من العدس و600 كيلو غرام من الدقيق، و400 لتر من الزيت، إلى جانب توزيع 200 غطاء، و200 فراش، فضلا عن حقائب تتوفر على مواد التنظيف لفائدة نزيلات دور الطالبة، كما تضمنت مجموعة من البرامج التنشيطية الموازية.

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