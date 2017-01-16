هل يمنح بنكيران رئاسة النواب للشكر لإقناع أخنوش ؟

قالت مصادر من الرباط اليوم الاثنين، إن اتصالا هاتفيا جرى قبل قليل بين عبد الإله بنكيران، رئس الحكومة المعين، وعزيز أخنوش رئيس التدمع الوطني للأحرار، تباحثا فيه الطرفان جلسة البرلمان عصر اليوم لانتخاب رئيس للنواب.

وحسب المصادر نفسها، تقدم بنكيران بمقترح جديد لأخنوش، يقضي بمساندة العدالة والتنمية لمرشح الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي، مقابل اقتناع التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بعدم إدخال حزب إدريس لشكر للحكومة المقبلة، شريطة مساندته لها من المعارضة !

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بنكيران أكد لأخنوش أن الاتحاد الإشتراكي والاستقلال سيشكلان دعامة قوية للحكومة المقبلة من المعارضة، ما يعني أنها تتمتع بأغلبية قوية، رغم عدم ضم أحزاب كثيرة لها.

وأعلن بنكيران تمسكه باقتراح تشكيلة حكومية تضم أربعة أحزاب، وهي الأغلبية الحكومية السابقة، التي ضمت العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية.

وعقد نواب العدالة والتنمية اجتماعا صباح اليوم، وذلك لمناقشة العروض المتوفرةن فيما ذهب البعض الآخر إلى ترشيح سعد الدين العثماني لرئاسة النواب، ليواجه مرشح الأحزاب الأخرى، الحبيب المالكي.

وأعلن الأصالة والمعاصرة علنا صباح اليوم، مساندته للمالكي من أجل نيله رئاسة النواب.

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