احتجاجات على ملعب أوييم ساعات قبل مباراة المنتخب

انتقد الفرنسي كلود لوروا، مدرب منتخب طوغو لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الغابون- وحالة الملعب الذي سيستضيف أول مباراة لفريقه في البطولة اليوم أمام نظيره الإيفواري حامل اللقب، في افتتاح مقابلات المجموعة الثالثة بالدور الأول.

وقال لوروا – الخبير في الكرة الإفريقية في مؤتمر صحفي سبق اللقاء – “إن ملعب مدينة أوييم الذي يستضيف المباراة حالته سيئة, ولم نته العمل في بعض مرافقه”.

وأضاف : “نستعد لتحقيق الفوز في أول مباراة ولأول مرة أشاهد ما يشبه المطبات الإصطناعية داخل الملعب, والمقابلة أم كوت ديفوار ستكون الدولية الأولى على هذا الملعب”.

كما انتقد لوروا، بعض الأمور التنظيمية في الغابون، قائلا “عقب وصولنا إلى العاصمة ليبرفيل, انتظرنا خمس ساعات في المطار قبل السفر إلى أوييم كما لم يحصل اللاعبون على أي وجبة غذائية خلال فترة الانتظار التي جاءت قبل ثلاثة أيام فقط من بداية مسيرة الفريق بالبطولة.. استأجرنا حافلة من أجل الوصول إلى هنا، حيث نقيم في بيتام (التي تبعد 70 كيلومترا عن أوييم)”.

تعليقات