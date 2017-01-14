فيديو فضيحة… عداء دولي يبيع السمك في الشارع

فجأة، أصبحت العصا الكبيرة التي يضعها «الخصوم» في عجلة تشكيل الحكومة، هي لعب ورقة «الأغلبية البرلمانية» قبل الأغلبية الحكومية، وليس تعنت رئيس الحكومة المعين، وصعوده إلى الجبل أكثر من مرة، وإصراره الغريب على إغلاق كل منافذ التفاوض حول حكومة متماسكة وقوية، بمشاركة أكبر عدد... اقرأ المزيد