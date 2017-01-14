فيديو فضيحة… عداء دولي يبيع السمك في الشارع

فجأة، أصبحت العصا الكبيرة التي يضعها «الخصوم» في عجلة تشكيل الحكومة، هي لعب ورقة «الأغلبية البرلمانية» قبل الأغلبية الحكومية، وليس تعنت رئيس الحكومة المعين، وصعوده إلى الجبل أكثر من مرة، وإصراره الغريب على إغلاق كل منافذ التفاوض حول حكومة متماسكة وقوية، بمشاركة أكبر عدد... اقرأ المزيد
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1 تعليق
roche
وانا اقول لك تضامني مع بطريقة اخرى
اقول لك ومنك الى المسؤولين
عيبة وعار
ان تدهب كفاءة بين الازقة
عوض الاستفادة منها
هدا عار
الكفاءات في الارض
والوصوليين في المناصب
بيع السمك ليس بعيب
لكن تجربتك قيمة غنية للوطن