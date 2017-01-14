الإثنين 16 يناير 2017
فيديو فضيحة… عداء دولي يبيع السمك في الشارع

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1 تعليق

  1. 1

    roche

    وانا اقول لك تضامني مع بطريقة اخرى
    اقول لك ومنك الى المسؤولين
    عيبة وعار
    ان تدهب كفاءة بين الازقة
    عوض الاستفادة منها
    هدا عار
    الكفاءات في الارض
    والوصوليين في المناصب
    بيع السمك ليس بعيب
    لكن تجربتك قيمة غنية للوطن

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