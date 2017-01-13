مزوار يمثل المغرب في القمة الإفريقية الفرنسية

حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بباماكو، حيث سيمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدورة السابعة والعشرين لقمة فرنسا/إفريقيا التي ستنطلق غدا السبت.

وسيسبق مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لهذه القمة المنظمة تحت شعار “قمة باماكو من أجل الشراكة والسلم والإقلاع”، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية.

كما سينظم بالموازاة مع هذه اللقاءات منتديان حول “النوع الاجتماعي والتنمية” و”الشباب”، إضافة إلى قمة للسيدات الأوليات.

وتشكل قمة باماكو فضاء للتبادل على المستويين متعدد الأطراف والثنائي حول التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن والتنمية وموقع إفريقيا على الساحة الدولية.

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