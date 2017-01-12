الإثنين 16 يناير 2017
بلاغ من التقدم والاشتراكية حول مشاورات الحكومة

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1 تعليق

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    المدرسة الوطنية

    احترام الدستور والإرادة الشعبية المعبر عنها في 7 أكتوبر، هل قرأتم هذا في بلاغ التقدم والاشتراكية الحاصل على 7 برلمانيين زائد 5 فورفي، هل يحترمون هؤلاء الناس المغاربة أو على الأقل نحن الذين يُجبرون علي قرائة بلاغهم.

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