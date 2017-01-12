بلاغ من التقدم والاشتراكية حول مشاورات الحكومة

دعا حزب التقدم والاشتراكية الى تدبير مرحلة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة “بالحكمة والرصانة المطلوبتين وتفادي أي تشنج (…) للتعجيل بتجاوز الوضع الحالي وماله من تداعيات سلبية على الأوضاع العامة ببلادنا”.

وذكر بلاغ للحزب أن مكتبه السياسي عقد أمس الأربعاء اجتماعا تطرق خلاله للتطورات التي شهدها الوضع السياسي الوطني في الفترة الأخيرة، وخاصة ما يتصل بالمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة “وما أصبح يكتنفها من تعقيد بعد البلاغ الصادر عن أربعة أحزاب سياسية والرد عليه من طرف رئيس الحكومة المعين”.

وعبر الحزب في هذا الصدد، عن تطلعه إلى “السعي الجماعي والصادق، لكل الأطراف، بما يمكن من استئناف حياة مؤسساتية عادية تسودها الثقة والمصداقية والتعاون بين مختلف المؤسسات، ويكفل توطيد الاختيار الديمقراطي وتلبية الانتظارات المشروعة لجماهير الشعب المغربي على كافة المستويات”.

وأكد الحزب أنه سيواصل مساعيه “من أجل إنضاج الحل التوافقي المطلوب، القائم على احترام الدستور والإرادة الشعبية المعبر عنها أثناء انتخابات 7 أكتوبر والنهج الديمقراطي السليم، والتعاون المثمر بين المؤسسات”.

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