الإثنين 16 يناير 2017
رسائل إلى من يهمهم الأمر

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1 تعليق

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    ولد علي

    المغرب يعلن حالة الاستنفار الدبلوماسي القصوى بالعواصم الافريقية وسط معاكسة من جنوب افريقيا ومناورات جزائرية في الكواليس‎

    حفظكم الله ورعاكم يا مولاي زيارة موفقة ان شاء الله
    الله الوطن الملك من طنة الى الكويرة الله اكبر

    اتمنى من كل المسؤولين ان يتحركوا جاهدين الوزراء البرلمنيون السفراء لخ من اجل الوطن الحبيب المغرب الموحد وحدة المغرب الترابة
    من طنجة الى الكويرة الوزراء البرلمنيون ا السفراء لخ الفرسة ذهبية ان فاتت فلن تعود

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