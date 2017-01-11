الخميس 12 يناير 2017
أمن مصر يعتقل كاتب عام “كاف” المغربي العمراني

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2 تعليقات

  1. 1

    M04

    WACH GHIR FASSA LI 9RAW FI HAD LBLED,??

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  2. 2

    المدرسة الوطنية

    خمس ساعات للإستماع ويقول المصدر عادي جدا. طبعا عند العرب 5 ساعات أو 10 فتضييعها عادي فقطارنا يتأخر ب5 ساعات. أترى هل طائرته في مصر كانت تنتظره 5 ساعات.

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