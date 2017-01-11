أمن مصر يعتقل كاتب عام “كاف” المغربي العمراني

قالت جريدة الصباح، إن “الشرطة المصرية استمعت إلى المغربي هشام العمراني، الكاتب العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، عندما كان متوجها إلى زوريخ السويسرية، ومنها إلى ليبروفيل، لحضور اجتماع المكتب التنفيذي غدا (الخميس)”.

واضافت الجريدة الصادرة غدا الخميس، “وأوقفت الشرطة المصرية هشام العمراني للاستماع إلى أقواله، بشأن شكاية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد عيسى حياتو، رئيس “كاف”. وأفادت مصادر مطلعة أن العمراني خضع للتحقيق أزيد من خمس ساعات، قبل السماح له بمغادرة مصر تجاه الغابون، للإشراف على فعاليات النسخة 31 لكأس أمم إفريقيا، التي تتفتح السبت المقبل”.

“ولم يصدر عن “كاف” أي بلاغ بشأن هذه القضية، فيما اعتبر مصدر مسؤول من اللجنة المنظمة أن هذا الإجراء روتيني وعاد، ولا يدخل ضمن استهداف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من قبل السلطات المصرية. وتابع المصدر نفسه “عاد جدا استدعاء شخص يكون طرفا في شكاية قدمتها جهة معينة، لهذا لا ينبغي إعطاء الموضوع أكثر من حجمه”. وأضاف “هشام العمراني موجود حاليا في ليبروفيل، حيث يسهر على كل الترتيبات المتعلقة بكأس إفريقيا”، تضيف الجريدة.

وتجدون تفاصيل جديدة عن الموضوع في عدد غد الخميس.

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