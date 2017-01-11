بطل “وجع التراب” يطلب اللجوء للجزائر

صدم الممثل المغربي شفيق السحيمي، المغاربة في ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، اليوم الاثنين، بتدوينة مثيرة للجدل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يطالب فيها باللجوء إلى الجزائر.

وقال السحيمي “بلغني أن مدير قطبكم العمومي والمعين بظهير، بعد أن تآمر على إبعادي من المغرب، سيشرع في إتمام تصوير مسلسلي “شوك السدرة” وبدوني وبدون احترام العقد الذي بيني وبينه، مصرا بذلك على هضم حقوقي المادية و المعنوية”.

وأضاف الممثل المغربي المعروف، “يريدون أعمال شفيق السحيمي لا الشخص ! ولهذا وحتى لا يقول الجمهور المغربي أنني تسرعت وكان علي أن ولن وكي … لأن الملك ليس له علم بما يقوم به العرايشي أجيب أنا: لا علاقة لي بهذه الحسابات الضيقة المنظور” .

وأوضح السحيمي “قررت اللجوء إلى الجزائر لأمارس حقي في الإبداع ! وسأعمل كل ما يتيح لي منع بث أي صورة ولو واحدة من أعمالي بتلفزة العرايشي… ومن الآن فصاعدا”.

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