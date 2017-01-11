أسعار النفط تتجاوز 54 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لأول مرة خلال ثلاثة أيام، عقب أنباء عن خفض السعودية إمداداتها إلى آسيا لكن المكاسب كانت محدودة بفعل غياب تفاصيل الخفض إلى جانب مؤشرات على زيادة الإمدادات من منتجين آخرين.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 54.05 دولار للبرميل، بارتفاع 41 سنتا عن سعر آخر تسوية.

وبلغ السعر في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.21 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا.

وفقد خام برنت نحو 40 بالمئة من المكاسب التي حققها بين نهاية نوفمبر تشرين الثاني ومطلع يناير. غير أن محللين قالوا إن من المستبعد أن يصبح الانخفاض أكثر حدة نظرا لاحتمال التزام السعودية وجاراتها في منطقة الخليج على الأقل بتعهد خفض الإنتاج.

وأبلغت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بعض عملائها الآسيويين أنها ستخفض إمدادات النفط الخام بشكل طفيف في فبراير.

لكن هناك شكوكا في أن خفض الإنتاج سيكون كافيا لإعادة التوازن إلى سوق عانت من تخمة في المعروض من الخام على مدار العامين الماضيين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن إنتاج البلاد من الخام سيرتفع 110 آلاف برميل يوميا في 2017 ليصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا.

وهناك مبعث قلق آخر وهو المخزونات الأمريكية المرتفعة. ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة أحدث بياناتها اليوم الأربعاء.

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