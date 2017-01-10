الطالبي العلمي: التجمع لن يتراجع عن مواقفه

قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، إن ” الحزب لن يتراجع عن موقفه من المشاورات والتي أساسها تكوين أغلبية قوية ومنسجمة فيما بينها”.

وأوضح الطالبي العلمي في تصريح، بمناسبة الجولة التي يقوم بها رئيس حزب الحمامة عزيز أخنوش لفاس، في إطار جولة الحزب في مدن المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، إن “مصطفى الرميد لن يكون بنعرفة العدالة والتنمية”، مستغربا كيف أجاب وزير العدل على سؤال لم يطرح له أبدا.

وأضاف العلمي “بنكيران أغلق باب المفاوضات حين قال أنه سيشكل الحكومة من الأغلبية السابقة”.

ورفض أخنوش التحدث عن مشاورات الحكومة ومستجداتها، إذ اكتفى بالقول في المناسبة ذاتها بفاس، على أن حزبه تلقى “البطاقة الحمراء من بنكيران ولا يجوز له التحدث عن الحكومة بعد الآن”.

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