الخميس 12 يناير 2017
الطالبي العلمي: التجمع لن يتراجع عن مواقفه

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1 تعليق

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    حسن

    ومن هو العلمي حتى يتحدث عن موافق، وهو مديون للدولة بالتهرب من الضرائب، وسرقة عدة أراضي بتطوان، والتحايل. . . فعدم وجوده في أي منصب داخل المغرب ستكون فاتحة خير علينا، من السماء والأرض.

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