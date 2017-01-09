الداخلية تبدأ تدابير منع النقاب بالمغرب

قالت مصادر إعلامية، أن تجار خياطة، توصلوا بتعليمات من السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع (الخمار أو النقاب)، في كل المدن المغربية.
وقالت قناة ” سي إن إن” العربية، إنه “انتشرت وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلّا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البربقع وإنتاجه مجددا، دون أن يبرّر نص الوثيقة دوافع القرار”.
وقال عبد الرحيم غزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي إطار حقوقي يضم الكثير من السلفيين للقناة، إن “الكثير من خياطي هذا اللباس في جميع المدن المغربية أخبروا اللجنة بتلقيهم زيارات من ممثلي السلطات المحلية في شخص القياد و”المقدمين” فضلا عن بعض أعوان الأمن، وتوصلوا منهم بتعليمات تفيد منع خياطة وتسويق البرقع، مشيرَا إلى أن السلطات المحلية برّرت القرار بـ”أوامر من جهات عليا”.
“وأشار غزالي إلى أن السلفيين يعتبرون هذا القرار بمنزلة “محاولة لجس نبض المغاربة قبل اتخاذ قرار حظر ارتداء البرقع”، متابعًا أن السلفيين لن يصمتوا على ما تقوم به السلطات، وسيتصدون لكل قرار من شأنه “التضييق على حق المرأة في اتباع لباس واجب عليها شرعيا”. تضيف القناة.
3 تعليقات
حسن
المغرب والنقاب
بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، ابتداء من الجهاد وانتهاء بالصلاة، وما النقاب إلا أحد حلقاته، ولن تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، ونحن سائرون على هذا الدرب، ولن نحيد عنه تطبيقا للنبوءات.
anonyme
#الشبهة_1:
قالوا: النقاب لباس مستورد ودخيل على بلادنا ونحن نريد لباس المغربيات الأصيل العريق.
قلنا: الكوبلي لباس مستورد.. والقاميجة لباس مستورد.. والصاية لباس مستورد.. والميني لباس مستورد.. والثقافة مستوردة.. وحتى الازبال مستوردة من ايطاليا والله… بل حتى لافيراي مستورد… نحن لن نختلف معكم لو أمرتم كل النساء المغربيات بتوحيد اللباس وليكن لباسا مغربيا كما كانت جداتنا.. لأننا بذلك سنرجع إلى هويتنا وحيائنا وعفتنا وجلبابنا الشرعية.
#الشبهة_2:
قالوا: النقاب يخفي من بداخله.. فقد تلبسه المرأة وقد يلبسه الرجل وقد يلبسه مجرم وقد يلبسه ارهابي …لذلك منعناه حفاظا على أمن المواطنين.
قلنا: لقد ثبت أكثر من مرة أن مجرمين ولصوصا وقطاع طرق وعصابات ارهابية نفدوا عملياتهم الإجرامية بلباس الشرطة وبلباس الدرك وبلباس الجنود.. فهل نمنع لباس الشرطة والدرك حفاظا على امن المواطنين.
#الشبهة_3:
قالوا: النقاب ليس فرضا واجبا.
قلنا: وماذا تقولون في الميني والصاية !!؟؟
قالوا: الانسان حر في اختيار لباسه.
قلنا: وكذلك المنتقبة انسانة حرة في اختيار لباسها.
مسلم و افتخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن تعليق هو من كتبه anonyme لأن كل واحد حر في لباسه و لماذا لم تمنع الصاية و لباس التبرج؟