الخميس 12 يناير 2017
الداخلية تبدأ تدابير منع النقاب بالمغرب

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3 تعليقات

  1. 1

    حسن

    المغرب والنقاب
    بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، ابتداء من الجهاد وانتهاء بالصلاة، وما النقاب إلا أحد حلقاته، ولن تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، ونحن سائرون على هذا الدرب، ولن نحيد عنه تطبيقا للنبوءات.

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  2. 2

    anonyme

    #الشبهة_1:

    قالوا: النقاب لباس مستورد ودخيل على بلادنا ونحن نريد لباس المغربيات الأصيل العريق.

    قلنا: الكوبلي لباس مستورد.. والقاميجة لباس مستورد.. والصاية لباس مستورد.. والميني لباس مستورد.. والثقافة مستوردة.. وحتى الازبال مستوردة من ايطاليا والله… بل حتى لافيراي مستورد… نحن لن نختلف معكم لو أمرتم كل النساء المغربيات بتوحيد اللباس وليكن لباسا مغربيا كما كانت جداتنا.. لأننا بذلك سنرجع إلى هويتنا وحيائنا وعفتنا وجلبابنا الشرعية.

    #الشبهة_2:

    قالوا: النقاب يخفي من بداخله.. فقد تلبسه المرأة وقد يلبسه الرجل وقد يلبسه مجرم وقد يلبسه ارهابي …لذلك منعناه حفاظا على أمن المواطنين.

    قلنا: لقد ثبت أكثر من مرة أن مجرمين ولصوصا وقطاع طرق وعصابات ارهابية نفدوا عملياتهم الإجرامية بلباس الشرطة وبلباس الدرك وبلباس الجنود.. فهل نمنع لباس الشرطة والدرك حفاظا على امن المواطنين.

    #الشبهة_3:

    قالوا: النقاب ليس فرضا واجبا.

    قلنا: وماذا تقولون في الميني والصاية !!؟؟

    قالوا: الانسان حر في اختيار لباسه.

    قلنا: وكذلك المنتقبة انسانة حرة في اختيار لباسها.

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  3. 3

    مسلم و افتخر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أحسن تعليق هو من كتبه anonyme لأن كل واحد حر في لباسه و لماذا لم تمنع الصاية و لباس التبرج؟

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