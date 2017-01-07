الوليدية وبني ملال تودعان ضحيتي الإرهاب

مراسم الدفن جرت وسط حشود من المشيعين تقدمها مسؤولو الإدارة الترابية

ووري جثمانا المغربيتين، ضحيتي الإرهاب الدموي بتركيا، أول أمس (الأربعاء)، الثرى بمقبرتي سيدي أحمد بن مبارك بتراب جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة، حيث تتحدر الضحية (ربيعة.م) وأولاد ضريد ببني ملال، حيث ولدت الضحية الثانية (زينب.أ)، وسط حشدين من الحضور والمشيعين يتقدمهم مسؤولون في الإدارة الترابية والأمن والدرك ومنتخبون.

بالمقبرة الأولى، تقدم معاذ الجامعي، عامل إقليم الجديدة، ومحمد زاهيدي، رئيس المجلس الإقليمي وشخصيات مدنية وعسكرية، نعش الفقيدة بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد زاوية الولي الصالح سيدي أحمد بن مبارك في جو خاشع ومهيب.

وحرصت السلطات على ترك النعش في صندوقه الخشبي تحت حراسة أعوان سلطة، بينما لم يذق دوار الحوزية الذي تتحدر منه الفقيدة طعم النوم وتعالى البكاء والنواح بشكل رهيب، سيما أن الضحية خلفت 3 أبناء ضمنهم شابة في سن 22، كما أن شهادات سكان الدوار أجمعت أن يدها كانت ممدودة بالخير إليهم متى قدمت من دولة الكويت التي كانت تقيم بها رفقة زوجها الكويتي الجنسية وأطفالها الثـــــــلاثة.

ونصبت خيمتان للعزاء أمام منزل الضحية، وتقاطر عدد كبير من المعزين من الجماعة القروية أولاد غانم ومن الجماعة القروية الوليدية المجاورة لها ومن الجديدة، وفي مكان من الخيمتين صدحت حناجر فقهاء من زاوية سيدي أحمد بن مبارك بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

وفي مكان من المنزل كانت كريمة 22 سنة البنت البكر للضحية، تتقبل العزاء من معزيات متوافدات باستمرار، وتظهر عليها علامات التعب من شدة البكاء منذ تلقت خبر وفاة والدتها بالكويت.

وببني ملال، جرت صلاة الجنازة بمسجد جبران بحضور محمد دردوري، والي الجهة ووالي ولاية أمن بني ملال والقائد الجهوي للدرك الملكي وشخصيات عسكرية ومدنية، فضلا عن أبناء الحي وأفراد أسرتها الذين عاشوا ليلة حزينة بعد وصول جثمان الضحية إلى المدينة ليلة الثلاثاء، إذ قضوا فترة عصيبة، سيما والدتها التي انتابتها موجة حزن عميقة بعد أن ألقت عليها نظرة الوداع الأخيرة.

وعبر والد الضحية، مقتصد متقاعد بوزارة الصحة، عن أسفه العميق لما وقع لفلذة كبده في بلاد الغربة، مستنكرا الأعمال الإرهابية كيفما كان نوعها ومنبعها لأنها تتسبب في سقوط ضحايا أبرياء لم تقترف أيديهم أي ذنب ما يتطلب حزما دوليا للقضاء على آفة الإرهاب.

ولم تستطع والدتها التي عجزت عن التعبير عن أحاسيسها بعد ما خرجت ابنتها النشيطة والحيوية من منزلها منذ مدة يحدوها أمل بناء مستقبلها، لتعود جثة هامدة علما أنها لم تقترف أي ذنب لتنال مصيرها التعيس وهي التي كانت على أبواب عقد قرانها وتحلم بغد جميل.

كما خيم الحزن على عدد من الأقرباء و الحاضرين الذين استنكروا الأعمال الإرهابية التي تزهق أرواح الأبرياء وتخلف معطوبين دون أن تقترف أيديهم أي ذنب.

ولم تخف مدرسة زينب دهشتها بعد ما علمت بخبر مقتلها ووصول جثمان تلميذتها النجيبة في صندوق خشبي، مستنكرة ما وقع لشابة كانت تنضح بحيوية لا مثيل لها، حتى إن صورتها لا تفارقها منذ علمت بخبر تعرضها لمكروه ليلة رأس السنة في إسطنبول.

عبدالله غيتومي (الوليدية)

وسعيد فالق (بني ملال)

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