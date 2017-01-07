يستعد بنك «البركة» المغرب، نتاج شراكة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والمجموعة السعودية البحرينية «دلة البركة»، لإطلاق 25 وكالة بنكية تشاركية قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية، وذلك بعض الحصول على ترخيص بنك المغرب أخيرا، من أجل مزاولة النشاط البنكي التشاركي، إلى جانب أربع مؤسسات أخرى، حازت على الترخيص ذاته.

وأفادت مصادر، أن البنك التشاركي الجديد الذي سيبدأ نشاطه قبل نهاية يونيو المقبل، يستحوذ البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا على حصة 51 % من رأسماله، موضحة أن المجموعة البنكية المغربية تستهدف استغلال خبرة الشريك الخليجي ، لغاية تطوير شبكة من الوكالات في ظرف وجيز، والتسريع بإعداد باقة واسعة من المنتوجات التمويلية التشاركية، في الوقت الذي يسعى الطرف الآخر»البركة»، إلى تعزيز حضوره في السوق المغربي، في أفق التوسع في أسواق غرب إفريقيا، بالاعتماد على شبكة البنك المغربي الإفريقية.

وكشف بنك المغرب بداية الأسبوع الجاري، عن خمس رخص لإنشاء بنوك تشاركية وثلاث أخرى لفتح شبابيك ببعض البنوك من أجل تسويق المنتوجات التمويلية التشاركية، يتعلق الأمر بمجموعة القرض العقاري والسياحي، التي حصلت على ترخيصها بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا والمجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية «كايدنس» (Guidance)، وكذا مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، فيما حازت مجموعة التجاري وفا بنك، التي ما زالت تبحث عن شريك، الرخصة الخامسة.

ويرتقب أن تضخ مجموعة «دلة البركة» تمويلات ضخمة في البنك الجديد، لغاية مواجهة مشاكل ضغط السيولة عند طرح منتوج مثل «المرابحة»، ذلك أن البنك سيكون مضطرا لتلبية أي طلب قرض من أجل اقتناء سكن، وشراء عقار بتمويله الخاص.

بدر الدين عتيقي

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