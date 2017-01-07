والي البيضاء يراقب المقاولات بعد إنشائها

احتضن مقر ولاية البيضاء- سطات، الثلاثاء الماضي، اجتماعا ترأسه خالد سفير، الوالي، خصص لإعطاء انطلاقة أعمال دراسة تهم مواكبة مسار المقاولات المنشأة بالجهة تحت عنوان “ما بعد إنشاء المقاولة”.

وتمثل المبادرة ثمرة شراكة بين البنك الدولي واللجنة الجهوية لمناخ الأعمال لجهة البيضاء سطات التي تعتبر، بذلك، أول مؤسسة مستفيدة من دعم البنك الدولي في إطار الأوراش المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال بالجهة.

وتهدف الدراسة، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، إلى تمكين السلطات العمومية وجميع الفاعلين من بلورة رؤية واضحة حول المسارات والصعوبات التي تواجه المقاولات المنشأة عبر الشباك الوحيد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة البيضاء- سطات بين 2003 و2015.

ومن أجل ضمان نجاح هذه الدراسة بشراكة مع كافة المتدخلين المعنيين، تم التوقيع على اتفاقية بين الإدارات والمؤسسات المعنية بإنشاء وتنمية المقاولات وبين المركز الجهوي للاستثمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال أبريل الماضي، بهدف إجراء تشخيص كامل لوضعية المقاولات ومصاحبتها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للجهة. ومن المقرر أن تمر دراسة «ما بعد إنشاء المقاولة» عبر أربع مراحل، هي أولا، إحصاء المقاولات ونسبة تجديدها، وثانيا، تحديد العوامل الداخلية والخارجية المسؤولة عن التطور الإيجابي، أو السلبي للمقاولات، وثالثا تحليل معمق لنتائج الدراسة، ورابعا وأخيرا فتح مشاورات بين الجهات المسؤولة من أجل وضع خطة عمل للنهوض بمقاولات الجهة ومواكبتها من أجل التغلب على العوائق التي تحد من قدرتها التنافسية .

ي. س

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