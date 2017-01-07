مشرملون يمثلون جريمة “طلياني” برشيد

الاعتداء فضح كاميرات المحلات التجارية وأحد المتهمين مطرود من الجندية

أعادت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية برشيد، عصر أول أمس (الأربعاء) تمثيل فصول جريمة الاعتداء على سائح إيطالي، باستعمال السلاح الأبيض، بعد فك لغز الجريمة في سرعة قياسية، ورغم عدم حجز أداة الجريمة التي كادت تودي بحياة الضحية، ولا الهاتف المسروق الذي سلب منه رغم المقاومة.

كيف إذن توصل المحققون إلى هوية المشتبه فيهم؟ وكيف نجحوا في إيقاف المتهمين الذين كادت جريمتهم تحبط كل المجهودات المبذولة خلال الأيام الماضية، مواكبة لاحتفالات السنة الميلادية الجديدة؟ تلكم هي الأجوبة التي أفصحت عنها التحريات الميدانية والأبحاث العلمية التي أفضت إلى إلقاء القبض على الجناة، والتي كللت بإعادة ترتيب مشاهد الحادث الذي انتشر خبره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الأنتريت.

مسن إيطالي سائح

حل المسن الإيطالي ببرشيد سائحا، إذ وصل إليها في متم دجنبر الماضي، ليحيي رأس السنة بهذه المدينة ضيفا عند عائلة حريزية، وخلال الأيام الثلاثة التي قضاها، لم يشعر بالغربة، وكان يتجول في أحيان كثيرة لوحده، إلا أنه في يوم الواقعة الذي صادف الثلاثاء الماضي، وجد نفسه وجها لوجه مع كابوس كان يتربص به.

الساعة الثالثة عصرا، ترجل المسن عابرا شارع محمد الخامس عند مدخل المدينة، بعد أن سحب مبلغا ماليا من شباك أوتوماتيكي، ثم توجه نحو الحديقة المقابلة، والتي تعرف في مثل تلك الأوقات انعداما للحركة والرواج، فجلس على كرسي ليستريح وهو يمسك بهاتفه الذكي، لكن كان كمن اختار المكان الخالي للانقضاض عليه، إذ باغته ثلاثة جناة وحاولوا تهديده بسكين كبيرة الحجم لسلبه هاتفه، لكن قاومهم وظل ممسكا به، فما كان من أحدهم إلا أن سدد طعنات إلى ذراع الإيطالي عجلت بتركهم يسلبونه الهاتف ويفرون من مكان الجريمة.

فيسبوك والأمن

ترجل الإيطالي وهو ينزف دما نحو منزل العائلة المضيفة عله يجد من يسعفه، فتوقف عند مقهى سبق أن جلس بها، وهناك التف من حوله المواطنون، ليتم إبلاغ قاعة المواصلات للمنطقة الأمنية برشيد، التي تكلفت بإبلاغ سيارة الإسعاف.

انتشرت أشرطة الحادث التي التقطها زبناء للمقهى، توثق للجرح الذي ألم بالضحية ومعاناته الانتظار، دون أن يظهر شريط واحد الاعتداء أو شخوصه الذين تمكنوا من الفرار. وانطلقت التحريات والأبحاث بتمشيط مسرح الجريمة واقتفاء أثر الهاربين، عل ذلك يقود إلى حجز ما يمكن أن يفيد في البحث.

حل الليل ولم يسفر التمشيط عن شيء، في الوقت نفسه كان رجال الشرطة من مختلف الوحدات، يقتفون الدلائل المادية، فلم يعثروا على شاهد أو مبلغ يمكنه الإفصاح عن هوية المعتدين. كما اتضح أن جل كاميرات المحلات التجارية الموجودة عبر المسار الذي فر منه المتهمون، غير شغالة، وهو ما عقد الأبحاث أكثر، وطرح علامات استفهام أكثر.

صورة تقريبية

استنفرت الأبحاث لدى كل فرق المنطقة الأمنية، بدءا من الشرطة القضائية والأمن العمومي وانتهاء بالاستعلامات العامة، واهتدت مصالح الشرطة إلى شاهد وحيد، اعتمد عليه في أخذ أوصاف أحد المشكوك في أمرهم، لرسم صورة تقريبية، كانت مطابقة بنسبة كبيرة لمواصفات المشتبه فيه، تم تعميمها وتجنيد كل الإمكانات للوصول إلى صاحبها، لتأتي النتائج متسارعة، ويتم الاشتباه في ذي سوابق يحمل المواصفات نفسها ويحمل لقب أسد، ليجري إيقافه بعد 24 ساعة من ارتكابه الجريمة، بعد أن بوغت في منزله.

قميص بقطرات دم

نقل الإيطالي من مستشفى برشيد إلى مصحة بالبيضاء حيث أجريت له عملية جراحية، وهناك عرضت عليه صورة المتهم الموقوف، ليتعرف عليه، ويجري إيقاف شريكيه، دون العثور لا على السكين أداة الجريمة، ولا الهاتف المسروق، إذ أشارت الأبحاث الأولية إلى أن الجناة تخلصوا منهما أثناء الفرار، ولم يكن الدليل المادي الوحيد والأوحد إلا قميصا رياضيا للمشتبه فيه الرئيسي، جرى حجزه من منزله أثناء عملية التفتيش، وتبين أن به بقع دم، أخضعت للتحاليل لمطابقتها بدم الضحية الإيطالي.

وأظهرت الأبحاث أن المتهمين الثلاثة عاطلون عن العمل، وتتراوح أعمارهم بين 29 و21 سنة، ومن ضمنهم ذوو السوابق في الاتجار في المخدرات والسرقة، كما أن أصغرهم سنا، انقطع عن الدراسة من السنة التاسعة أساسي، وتقدم للجندية، فتم قبوله قبل أن يتم طرده منها بسبب سلوكاته.

المتهمون وضعوا رهن الحراسة النظرية قبل أن يحالوا أمس (الخميس) على الوكيل العام لدى استئنافية سطات بتهم السرقة والضرب والجرح الخطيرين باستعمال السلاح الأبيض مقرونة بجناية تكوين عصابة إجرامية.

المصطفى صفر

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