نوفل شباط أمام استئنافية فاس

تعذر على غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح أول أمس (الأربعاء)، تجهيز ملف البرلماني نوفل، النجل الأكبر لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي يحاكم وابن عمته، في حالة سراح مؤقت لأجل «محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويتهم».

واضطرت لثالث مرة على التوالي إلى تأجيل محاكمتهما، محددة يوم 15 فبراير المقبل، تاريخا لمواصلة ذلك، على غرار الملف الثاني المتعلق بالتهم ذاتها، والمتابع فيه شقيقه نبيل وابن عمتهما وقريب لهما ومتهمون آخرون برئوا من المنسوب إليهم في المرحلة الابتدائية وبينهم محام والمفتشة الإقليمية للحزب بمولاي يعقوب.

وسبق للمتهمين التخلف عن حضور جلسات سابقة لمحاكمتهما بداعي عدم التوصل بالاستدعاءات على العناوين السابق التي أبلغا فيها في المرحلة الابتدائية، على غرار المتابعين الآخرين في الملف الثاني الذي ينتظر أن تواصل الغرفة ذاتها النظر فيه في جلسة 25 يناير الجاري، الرابعة من نوعها منذ تعيين الملف استئنافيا.

وأدانت ابتدائية فاس نوفل الذي يرأس جماعة برارحة القروية بتازة وانتخب برلمانيا ضمن لائحة الشباب في الانتخابات الأخيرة، وابن عمته ب8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع حرمانهما من التصويت لسنتين متتاليتين ومن الترشيح لولايتين متتابعتين بتهم «محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية وعينية».

حميد الأبيض (فاس)

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