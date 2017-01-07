ستة أشهر لمتربص بالموكب الملكي بمراكش

أدانت الغرفة الجنحية الضبطية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا معاقا في العقد الثالث من العمر بستة أشهر حبسا نافذا ، بعد متابعته بتهمة التربص بالموكب الملكي.

وأفادت مصادر « الصباح « أن الشاب المسمى « م س» القاطن بالحي المحمدي الشمالي « ديور المساكين « ، اعتقل منذ أسبوعين بعد اعتراضه للموكب الملكي أثناء جولة قام بها جلالة الملك بأحياء مراكش ليلا.

و أحالت المصالح الأمنية بولاية مراكش، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، شخصا في وضعية إعاقة، بتهمة التربص بالموكب الملكي والنصب باستعمال بطائق تعريفية لمواطنين لا علاقة لهم بالواقعة، و اتضح من خلال البحث أن المتهم عمد إلى جمع بطاقات التعريف الوطنية لبعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تقديمها لجلالة الملك داخل ظرف خاص، بهدف الحصول على مأذونيات سيارات الأجرة ، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص في وضعية صحية سليمة سبق أن استفادوا منها، في الوقت الذي تبرأ العديد من الأشخاص الذين ضبطت بطاقاتهم التعريفية لدى المتهم من العملية مؤكدين انه تسلمها منهم من اجل الاستفادة من إعانات من مصالح ولاية مراكش ، و نفوا أي علاقة لهم بموضوع المآذونيات .

محمد السريدي (مراكش)

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