ثماني سنوات لـ”قاضي” كلية العلوم بمكناس

يعد العقل المدبر لـ”محاكمة” النادلة شيماء وحلق شعر رأسها وحاجبيها

بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، انطلقت منذ 24 غشت الماضي، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس (الأربعاء)، حكمها في الملف رقم 16/2027، وأدانت الطالب القاعدي(ز.ب) بثماني سنوات سجنا نافذا، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 60 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل الاحتجاز والضرب والجرح باستعمال السلاح والإيذاء العمدي والتهديد، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بالاعتداء على الضحية القاصر شيماء بولعجول(16 عاما)، نادلة بمقصف كلية العلوم بمكناس، التي نفذ فيها في 17 ماي الأخير “حكم” قضى بحلق شعر رأسها وحاجبيها وصفعها مائة صفعة، بعد جلسة”محاكمتها”داخل الحرم الجامعي، من طرف فصيل الطلبة القاعديين(التيار المرحلي).

وشكل المتهم، المزداد في 1986 بزكوطة(إقليم سيدي قاسم)، الذي يعد العقل المدبر لـ”محاكمة” النادلة شيماء وحلق شعر رأسها وحاجبيها وصفعها مائة صفعة، موضوع مذكرة بحث وطنية نشرت في حقه في 19 ماي الماضي، إثر ورود اسمه على لسان الضحية القاصر شيماء بولعجول باعتباره العقل المدبر لـ”محاكمتها”والاعتداء عليها، إذ توارى عن الأنظار منذ تاريخ الواقعة، قبل أن تتوصل فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس في 20 غشت الأخير ببرقية من نظيرتها بالعرائش تفيد إيقاف المتهم داخل مطعم وسط المدينة يشتغل به مياوما، إذ تم إيفاد عناصر من المصلحة الأولى لنقله إلى العاصمة الإسماعيلية، التي جرى فيها استنطاقه وتلقي تصريحاته، قبل أن يحال في 23 من الشهر عينه، بعد تمديد الحراسة النظرية لـ24 ساعة إضافية في حقه لحاجيات البحث، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي تولال2، في انتظار الشروع في محاكمته طبقا للقانون. وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مفيدا أنه ينشط في إطار الفصيل الطلابي(التيار المرحلي)، ذي المرجعية الماركسية اللينينية، وقد سبق له أن أبلغ من قبل بعض طلبة التيار نفسه أن تصرفات مريبة تصدر عن النادلة شيماء من قبيل تجسسها لحساب فصيل الطلبة الأمازيغيين وإبلاغهم بتحركات فصيلهم، فضلا عن وساطتها لدى مجموعة من طالبات الكلية من أجل التعاطي للدعارة، مضيفا أنه سبق له أن نبهها مرارا لوقف الأعمال التي تقوم بها لكن بدون جدوى، الأمر الذي استدعى عرضها على حلقية نقاش طلابي لمحاكمتها طبقا لأعراف الفصيل عينه. كما أقر أنه هو من قام باقتياد النادلة الضحية من مدخل الكلية إلى غاية الساحة التي شهدت”محاكمتها”، وأنه هو من أطر الحلقية قبل أن يصدر بصوت مسموع”الحكم” القاضي بحلق رأسها وحاجبيها وصفعها مائة صفعة.

ويأتي البت في ملف “قاضي” كلية العلوم بمكناس، بعد خمسة أشهر من طي القطب الجنحي بابتدائية المدينة صفحات ملف ثمانية طلبة آخرين، يتحدرون من مدن تاونات وكرسيف والريصاني وأرفود، توبعوا على ذمة القضية ذاتها، بعدما وزع عليهم في 27 يوليوز الأخير ما مجموعه 40 سنة ، إذ أدان خمسة منهم، ضمنهم طالبتان، بست سنوات لكل واحد منهم، وعاقب متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهما، فيما أدان طالبة ثامنة بسنتين حبسا، بعد مؤاخذتهم من أجل الاحتجاز وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضدهم، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والضرب والجرح بالسلاح، والإيذاء العمدي، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد، كل حسب المنسوب إليه. في الوقت الذي قضى القطب عينه بعدم مؤاخذة طالبة تاسعة، توبعت في حالة سراح، وصرح ببراءتها من المنسوب إليها. وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف دفاع المتهمين المدانين، في انتظار البت فيه من قبل الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس في جلسة 23 يناير الجاري.

خليل المنوني (مكناس)

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