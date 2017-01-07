اعتقال موظف بتهمة تبديد أموال عمومية

تمرير صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي في ظروف غامضة إلى مقاولة تحتكر أغلب صفقات الجماعة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، بإيقاف موظف جماعي يشغل مهمة محاسب عمومي، وإيداعه السجن المدني بولمهارز، في انتظار استنطاقه تفصيليا بخصوص اتهامه بارتكاب جناية تزوير في وثائق رسمية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي.

ويتابع في الملف ذاته الرئيس السابق لجماعة «أنكا» القروية، التابعة لدائرة «كزولة» بإقليم آسفي، والذي قررت النيابة العامة بقسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش متابعته من أجل تبديد واختلاس أموال عامة، وفقا لشكاية تقدم بها الرئيس الحالي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، يتهم فيها الرئيس السابق بـ «اختلالات مالية وإدارية»، يمكن أن تشكل جناية، في حال ثبوتها. كما أصدر قاضي التحقيق أمرا بسحب جواز سفر الرئيس السابق، ومتابعته في حالة سراح.

وتم الوقوف على هذه الاختلالات بعد افتحاص مالية الجماعة، والتدقيق في عشرات الوثائق الإدارية والمالية، بعد أن رفض الرئيس المنتهية ولايته حضور عملية تسليم السلط لأربع مناسبات، ما حدا بالسلطات الإقليمية، إلى إجراء افتحاص لممتلكات الجماعة وماليتها.

وقضت اللجنة التي كان من بين أعضائها إبراهيم شكري، رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة آسفي، حوالي سبع ساعات، تم خلالها افتحاص عدة وثائق والاستماع إلى إفادة رؤساء مصالح بالجماعة وكذا بعض الموظفين الجماعيين ومستشارين جماعيين ومسؤولين آخرين.

ووقفت اللجنة، استنادا إلى معطيات حصرية، حصلت عليها «الصباح»، أن رئيس الجماعة صرف مبلغا ماليا كبيرا يتعلق بمصاريف المطاعم المدرسية، دون أن تستفيد منه أي مؤسسة تعليمية بتراب الجماعة، كما تم صرف الاعتماد المخصص للوقود والبالغ 20 مليونا بالكامل، قبل إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة، فضلا عن إنجاز نافورة ومرآب صغير لسيارة الرئيس بمبلغ 18 مليونا، فضلا عن إسناد مجموعة من سندات الطلب لشركة محظوظة، ظلت تستفيد من مالية الجماعة في العديد من القطاعات كشراء الكتب المدرسية وعتاد التزيين والحفلات وإنجاز الأعمدة الكهربائية وإنجاز الطرق والمسالك القروية وإصلاحها، وإصلاح الحواسيب والسيارات.

ومن بين أبرز الاختلالات التي عرفتها الجماعة تمرير صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي في ظروف غامضة إلى مقاولة تحتكر أغلب صفقات الجماعة، إذ أن رئيس الجماعة، عمد إلى منح قرار لأحد الموظفين للنيابة عن الكاتب في جلسة فتح أظرفة كراء مرافق السوق الأسبوعي، وزور توقيع رئيس لجنة المالية والميزانية بالنيابة، ومرر السوق الأسبوعي إلى الشركة المذكورة، التي لم تؤد إلى خزينة الجماعة ولو درهما واحدا، وظلت تستغل السوق لمدة تزيد عن سنة.

وسبق للجنة من المجلس الجهوي للحسابات، الحلول بالجماعة الترابية «أنكا»، ووقفت على مجموعة من الاختلالات التي همت فترة الرئيس السابق، وكذا بعض التجاوزات التي تمت في عهد الرئيس الحالي، علما أن المجلس الجماعي لـ «أنكا» عاش بعد الانتخابات الأخيرة على إيقاع غليان غير مسبوق، بين الرئيس ومجموعة من معارضيه، قبل أن يتدخل صقور الأصالة والمعاصرة بإقليم آسفي، لرأب الصداع بين الرئيس الحالي ومجموعة من مكونات المجلس الجماعي.

محمد العوال (آسفي)

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