السبت 07 يناير 2017
خطير … بريطانيا تبلغ البوليساريو مساندتها في قضية الصحراء المغربية

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1 تعليق

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    roche

    ايتها المملكة الصديقة
    ومن يساند و يخرج المحتجزين من محنتهم
    ليقررون مصيرهم
    ام خطط جديد للوصول و الركوب على القضية الصحراوية
    ومن يواسي الاسر المحرومة من ابنائها في اكديم ازيك
    ما هي معايير حقوق الانسان
    لما الوقاحة تتبول على الجتامين
    حتى في قمة الحروب تسمى اجرام
    عم من تدافعون

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