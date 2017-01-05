خطير … بريطانيا تبلغ البوليساريو مساندتها في قضية الصحراء المغربية

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن “الحكومة البريطانية جددت تأييدها لما أسمته “حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”، والتزامها بجهود الأمين العام الأممي للتوصل الى حل عادل و دائم للقضية الصحراوية يتوافق مع أهداف الامم المتحدة”.

وأضافت الوكالة، إن “رئيس قسم المغرب العربي في وزارة الخارجية البريطانية كريستوفر غيلف، بعث برسالة لممثلية جبهة البوليساريو الانفصالية بلندن أمس الأربعاء”، قال فيها إن “موقف الحكومة البريطانية ثابت فيما يخص سيادة الصحراء، وهي ملتزمة بجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، يفضي إلى حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية من خلال ترتيبات تتوافق مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة”.

وأضاف المسؤول البريطاني في رسالته، حسب الوكالة الإعلامية الجزائرية دائما، أن “الحكومة البريطانية تؤكد متابعتها لأطوار محاكمة مجموعة اكديم ايزيك و إنها بعثت ممثل من السفارة البريطانية في الرباط لجلسة محاكمتهم يوم 26 دجنبر الماضي”، مضيفا أن “مراقبين دوليين ومنظمات حقوق الإنسان حضرت الجلسة إلى جانب محاميين من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا”.

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