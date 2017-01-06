عرض جديد من بنكيران لأخنوش

الاستقلال والاتحاد الاشتراكي خارج التشكيلة الحكومية

بدا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، متفائلا وهو يغادر مسكن عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بحي الليمون بالرباط، بعد مباحثات أجرياها، أمس (الأربعاء)، على انفراد، ودامت ساعة كاملة.

وقال أخنوش، في تصريح مقتضب «تلقيت عرضا مهما من بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وسأناقشه مع حلفائي، العنصر وساجد».

وفضل أخنوش عدم الإجابة عن أسئلة الصحافة، بينها «الصباح»، بشأن ما وصفه بـ «العرض الهام لبنكيران»، مكتفيا بالقول إنه سيرجع لبنكيران، بعد يومين، من النقاش مع حلفائه في الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. كما رفض أخنوش الجواب عن سؤال ظل معلقا حول المفاضلة بين الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، أثناء خوض المشاورات مع بنكيران، لكنه اتضح أن أجندته لا تتضمن حزب «الوردة» الذي يقابله تخلي بنكيران عن الاستقلال في المشاركة الحكومية، والإبقاء على العلاقة السياسية من باب الدعم والسند البرلماني في إطار «المساندة النقدية».

وبدا واضحا أن بنكيران لعب ورقة الاستقلال الذي تخلى عنه حكوميا، مقابل تخلي أخنوش عن الاتحاد الاشتراكي، لتشكيل الحكومة من الأغلبية الحالية المشكلة من العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، التي تضم 201 عضو بأغلبية ضعيفة تتجاوز بالكاد النصاب القانوني 198، ما دفع أخنوش إلى التماس عضوية الاتحاد الدستوري، كي يتم الحصول على أغلبية مريحة بـ 220 برلمانيا تصوت على البرنامج الحكومي كي تصبح حكومة منصبة بعد التعيين الملكي، عوض الاتكال على فريق الاستقلال الذي لا يعرف مآله مستقبلا لحظة خوض حزب «الميزان» مؤتمره في مارس، إذ قد يتغير الأمين العام ويتم تكرار تجربة 2013.

من جهة ثانية، أصدر العدالة والتنمية، أول أمس (الثلاثاء)، بلاغا «غامضا» لأمانته العامة، حيا فيه الاستقلال وأثنى عليه وعلى دعمه.

ورفض بنكيران الإجابة عن أسئلة الصحافيين بخصوص بلاغ الأمانة العامة، وأشار عليهم «طالعوه. فيه إجابات عن كل الأسئلة».

أحمد الأرقام

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