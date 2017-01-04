بنكيران يلتقي قبل قليل العنصر ويعلنان التحالف في الحكومة المقبلة

حل قبل قليل امحند العنصر، ببيت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل التشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة.

واتفق الطرفان على تحالف بينهما في الحكومة المقبلة، بما أن العدالة والتنمية، قرر إبعاد الاستقلال مكرها، بعد تصريحات أمينه العام حميد شباط الأخيرة اتجاه موريتانيا.

ووافق العنصر على الانضمام إلى الحكومة المقبلة، بعد التشاور مع حلفائه التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.

ومن المقرر أن يدخل التحالف الحكومي المقبل، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.

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