السبت 07 يناير 2017
الوداد يقدم عموتة في جمعه العام الجمعة ويقيل ديسابر

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1 تعليق

  1. 1

    المدرسة الوطنية

    واله ما بقاو يحشموا هاذ الناس. صوتوا عليهم 270 الف من 28 مليون ويقولون احترام إرادة الشعب

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