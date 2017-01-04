الوداد يقدم عموتة في جمعه العام الجمعة ويقيل ديسابر

أنهى الوداد الرياضي أمس الثلاثاء، ترتيبات تعيين المدرب المغربي الحسين عموتة، مدربا جديدا للفريق.

وكان الاجتماع الذي عقده الرئيس سعيد الناصري رفقة عموتة، مثمرا، إذ انتهى بالاتفاق على جل نقاط العقد الجديد للمدرب السابق للسد القطري.

ومن المقرر أن يقدم الوداد الرياضي مدربه الجديد، في جمعه العام الجمعة المقبل بالدار البيضاء، على أن يعلن إقالته للمدرب الفرنسي كريستيان ديسابر قبل هاذ التاريخ.

ورغم تصدره للبطولة في المرحلة الأولى من الموسم، غير أن كثرة التعادلات والهزيمة الأخيرة أمام الكوكب المراكشي بالرباط، عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

وسيكون عموتة، أمام تحدي الفوز بالبطولة، ثم التأهل على الأقل إلى دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، في نسختها المقبلة.

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