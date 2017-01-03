فيديو … باطمة تؤدي مناسك العمرة

يرتقب المغاربة تفاعل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين لتشكيل الحكومة منذ 10 أكتوبر الماضي، مع دعوة جلالة الملك التي حملها إليه عبر اثنين من مستشاريه (عبد اللطيف المنوني وعمر القباج) وبلغاه انشغال الملك والمواطنين بتأخر الإعلان عن الحكومة لأكثر من 75 يوما. هذا التط... اقرأ المزيد
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Purdur
Allah inawrak, 3tazli lghina2 o3arfi no al mantoujat al magjribiya gamma fi Bahrein