السبت 07 يناير 2017
اعتقال ضابط أمن بالرباط

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    M04

    KAIN CHI MASOULINE OBA3RD RIJAL LAMN O DARAK OLMROUD 9WATA LMOSSA3IDA LBLAD DYAL BAHH OLA MAMAH .KAINSSAW BILLA LKASSWA LI LABES OLMAKLA LI KAIKHCHI FI FOMO FAHYA MEN FADLL LLAH OL MOWATTIN LAWLA LAH WAL MWATTIN LA MAKLAT WALA SAKANT OKAININ 3ADAD MENHOUM . ILA DWA M3AHH CHI MOWATTIN KAIGOLLIH ANDIK RABIK .AWELD L 9A……………….. TRABIH HOWA CANICHE OLA BERGEALLMAND

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

"الصباح" هي النسخة الالكترونية لصحيفة الصباح الورقيةّ، صحيفة مغربية مستقلة تصدرها مجموعة ايكوميديا
موقع جريدة الصباح 2016

Desktop Version Mobile Version