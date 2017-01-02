أعلن الأمن التركي، أنه اعتقل صباح اليوم الاثنين، 8 أشخاص بصلة باعتداء الملهى الليلي بإسطنبول، والذي خلف 39 قتيلا و60 مصابا.

وقالت وسائل الإعلام التركية، إن التحقيقات وصلت إلى مراحل مهمة، إذ اعتقل 8 أشخاص من أجل استنطاقهم بخصوص الاعتداء الدامي، الذي اعتبر الأخطر في العالم في ليلة رأس السنة.

وقتل الاعتداء 39 شخصا من جنسيات مختلفة، أغلبهم عرب من السعودية والأردن وليبيا والسعودية والمغرب، فيما لازال البحث جاري على المنفذ الرئيسي للمجزرة، والذي تخفى في زي “بابا نويل” لارتكاب جريمته، بناء على تعليمات حصل عليها من تنظيم الدولة داعش.